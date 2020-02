RENNES PRESIDENTE LETANG LICENZIATO NZONZI CAMAVINGA REAL MADRID WENGER / È caos totale in casa Rennes. Nella giornata di ieri il club francese, che sta vivendo un periodo importante a livello di risultati e prestigio, ha diramato un comunicato in cui ha annunciato di aver addirittura licenziato il presidente delegato (oltre che direttore generale) Olivier Letang. La decisione sarebbe arrivata dallo stesso proprietario François-Henri Pinault: secondo L'Equipe, alla base di questa drastica decisione ci sarebbero più elementi.

In primis le spese pazze in queste finestre di calciomercato da parte di Letang, scoperte al momento di dare un'occhiata approfondita ai bilanci.

Sotto la lente d'ingrandimento diversi acquisti, tra questi anche quello di Steven Nzonzi , costato 10 milioni tra commissioni e ingaggio. Il centrocampista è arrivato nell'ultimo giorno di mercato dalla, ma non è l'unica pietra dello scandalo. Lo stesso Letang, infatti, avrebbe portato avanti nelle ultime settimane una trattativa segreta per la cessione dial. Il talento classe 2002 piace a tutta Milan - che ha provato a muovere qualche passo concreto - compreso . Una mossa che non è piaciuta al propretario del Rennes, che ha preso questa decisione draconiana nonostante i buoni risultati degli ultimi anni. Per sostituire Letang si sono fatti diversi nomi, tra cui quello di Arsene