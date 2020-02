INTER MILAN INFORTUNIO KRUNIC / Brutta tegola in casa Milan in vista del derby contro l'Inter e non solo. Come comunicato dal club rossonero attraverso una nota ufficiale, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rade Krunic per diverso tempo: "AC Milan comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo.

Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese". Il centrocampista bosniaco ne avrà dunque per più di un mese. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

