CALCIOMERCATO PSG CAVANI BARCELLONA / Nonostante le voci di addio, Edinson Cavani è rimasto, nel corso del mercato di gennaio, al Psg. L'Equipe oggi in edicola in Francia rivela però un retroscena interessante.

Il 'Matador' era stato contattato dal, che necessitava di un attaccante per sostituire, alle prese con un lungo infortunio. Cavani avrebbe però detto di no: al ritorno del 'Pistolero' in campo, si sarebbe creato un dualismo scomodo che l'exnon avrebbe voluto affrontare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Cavani occasione a zero: Marotta ci pensa