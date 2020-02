BARCELLONA JUNIOR FIRPO / Dopo l'exploit dello scorso anno con l maglia del Betis, il giovane Junior Firpo è stato acquistato in estate dal Barcellona. Una grande salto per il mancino blaugrana che ha confessato di non aver sempre amato il calcio. Intervistato da 'Barça TV', Junior ha ammesso: "Mi hanno fatto giocare a calcio in modo che potessi fare amicizia, ma a me non piaceva. Ogni pomeriggio, finito l’allenamento, tornavo a casa e piangevo. Chiesi di non farmi giocare più, dissi che non sapevo di cosa si trattasse. Giocare non mi piaceva”.

Sul presente invece: "Sono felice, ma penso di poter fare molto meglio. Giocare nel Barcellona è tutta un’altra cosa. C’è una pressione totalmente diversa da quella che si sente al Betis”.

