INTER MILAN CONTE CONFERENZA / Tutto pronto per il derby di Milano. Domani sera Inter e Milan si daranno battaglia per la 23/a giornata di campionato nella splendida cornice di San Siro quando saranno in palio tre punti importantissimi. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia del match, Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni salienti dell'allenatore.

DERBY - "E' sempre una gara sentita e importante. Dovremo concentrarci sulla partita e sui punti da fare. Come si vince? Ogni volta è una partita a sé. Non contano i singoli, anche se dobbiamo provare a esaltare le nostre individualità".

CICLO DURO - "Le prossime partite diranno molto di più sul nostro percorso, dobbiamo iniziare al meglio questo ciclo".

HANDANOVIC - "Ci sarà un referto da parte del medico, non mi piace parlare degli infortunati.

Lo staff è più competente di me".

DISTACCO IN CLASSIFICA - "Il Milan vale molto di più della classifica che ha. E' una squadra che ha aggiunto un campione come Ibrahimovic, che gli ha portato esperienza, consapevolezza e fiducia".

ERIKSEN - "E' un calciatore che siamo contenti di avere con noi. Ha precise caratteristiche e sappiamo cosa può dare alla nostra idea di gioco. Lavoreremo con lui al di là del nostro sistema, nelle due fasi, per farlo integrare al meglio. In Italia c'è più tatticismo rispetto all'estero, è giusto che lui abbia il suo tempo".

LOTTA SCUDETTO - "Sappiamo che le prossime partite saranno molto importanti, il derby è una di queste e nasconde molto insidie. Dovremo fare attenzione, non dobbiamo pensare alla pressione e fare il nostro percorso, crescendo di partita in partita e guardando a noi stessi. Alla fine avremo il quadro più chiaro, l'importante è continuare a fare ciò che stiamo facendo, con umiltà e intensità".

MERCATO - "Ho preso giocatori in Inghilterra perché dal punto di vista tattico e dell'intensità erano i profili ideali".