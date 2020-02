CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VIDAL RAKITIC ABIDAL / Ivan Rakitic e Arturo Vidal sono stati due dei protagonisti mancati dell'ultimo calciomercato invernale. Il croato accostato soprattutto alla Juventus nell'ambito di un ipotetico scambio con Bernardeschi alla fine è rimasto a Barcellona, così come il cileno tanto desiderato da Conte per la sua Inter. I due entreranno nell’ultimo anno di contratto, ma in estate rientrerà alla base Carles Alena, attualmente in prestito al Real Betis, motivo per cui restano altamente probabili le prossime cessioni dei due calciatori. Partendo da questo punto il dirigente blaugrana, Eric Abidal, si è espresso in merito: "Dobbiamo sempre proteggere i giocatori di casa nostra. È la nostra filosofia ed è diversa dalle altre squadre. Non dobbiamo guardare solo al livello del giocatore, ma anche l’età e valutare quanto possono essere pronti. A Vidal e Rakitic spetterà l’ultima parola.

Saranno loro a prendere la decisione, ma dobbiamo essere preparati per ogni evenienza".

Calciomercato Juventus, il futuro di Rakitic: parla Abidal

Abidal si è soffermato nello specifico anche sulla decisione di Rakitic di restare a Barcellona a gennaio: "Per un calciatore è importante avere minuti. Con Valverde ha vissuto un momento difficile, ma ora che abbiamo cambiato allenatore spetterà al nuovo tecnico la decisione di quanto schierarlo in campo. Io non posso gestire i minuti dei giocatori, non è mia competenza”. Su un’eventuale cessione: “Non abbiamo parlato con nessuno. Ha detto che aveva intenzione di andarsene, ma alla fine è rimasto a Barcellona e se lo ha fatto è perché è soddisfatto di stare qui”.

