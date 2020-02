CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS BARCELLONA MESSI SUAREZ / La bomba scoppiata negli ultimi giorni a Barcellona tra i risultati altalenanti, l'infortunio di Dembele e soprattutto il botta e risposta tra Messi e Abidal, ha messo addirittura in dubbio il futuro blaugrana della 'Pulce'. Il sei volte pallone d'oro è stato persino accostato alla Serie A con Inter e Juventus eventualmente pronte a sognare.

Null'altro che una suggestione al momento, viste anche le ultimissime parole del direttore Eric, che al 'Mundo Deportivo' si è soffermato sul rinnovo dell'argentino: "La domanda è per lui, speriamo che continui. Leo ha detto che il Barça è tutto per lui, che vuole rimanere qui, da lì ci sono condizioni. Stiamo parlando del miglior giocatore al mondo e non è mai facile rinnovare con un giocatore del genere".Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Serie A, il rinnovo di Suarez

Abidal ha quindi parlato anche del futuro di Luis Suarez, altro calciatore accostato all'addio: "Per prima cosa devi avere rispetto per i giocatori per quello che stanno dando, per quello che hanno dato e per quello che daranno al club. Ora è in una situazione di infortunio, speriamo che si riprenda bene e da lì parleremo. Se come club lo vediamo bene, ovviamente inizieremo le trattative e dovrà anche dirci come si sente perché alla fine è rispetto per il club e per la squadra".

