CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO / Domani pomeriggio il Napoli sarà di scena al San Paolo contro il Lecce per provare ad accorciare ulteriormente sulla zona Champions dopo il passo falso della Roma. Oggi in conferenza stampa ha parlato Gennaro Gattuso che ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro: "Oggi non è importante, oggi ha più impotanza del futuro del Napoli. Ho un contratto di 1 anno e mezzo, il mio obiettivo è pensare ad oggi. Sono orgoglioso di essere qui, dopo vediamo. Non mi sembra nemmeno il caso di parlare del mio contratto''.

