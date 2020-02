MANCHESTER UNITED IGHALO CORONAVIRUS SPAGNA / L'ultimo giorno di mercato ha portato in dote al Manchester United l'ex Udinese, Odion Ighalo, attaccante in prestito dal club cinese Shanghai Shenhua. Proprio il luogo di provenienza potrebbe creare qualche grattacapo al nuovo calciatore di Solskjaer che come sottolineato anche dallo stesso club inglese non partirà con la squadra per il training camp previsto in Spagna.

Il nazionale nigeriano rimarrà a Manchester per un programma di allenamento personalizzato e fitness a causa dei timori che l'epidemia di coronavirus possa provocargli il rifiuto di rientrare nel Regno Unito nell'ottica di misure preventive maggiori. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Lo United teme infatti che Ighalo in seguito non possa più rientrare in Inghilterra a causa della paura provocata dall'attuale epidemia: "Il club può confermare che, a causa dell'attuale situazione in Cina, è stato deciso che il nuovo acquisto Odion Ighalo non viaggerà in Spagna, in quanto potrebbe poi non riuscire a tornare nel Regno Unito, a causa delle restrizioni per i provenienti dalla Cina negli ultimi 14 giorni".

