CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ai microfoni di 'AS' è tornato a parlare del presente e del futuro dell'attaccante gallese del Real Madrid, soffermandosi con particolare attenzione sul rapporto tra il suo assistito e Zidane su quello con i tifosi 'Blancos'.

Ecco le sue parole: ''Via prima dallo stadio dopo la sconfitta in Copa del Rey? Voleva tornare a casa senza traffico. Non puoi ucciderlo per quello. La squadra ha perso ed era molto arrabbiato.

I fischi dei tifosi?molta mer** viene scritta su Gareth. Come il fatto che non parla spagnolo. Invece lo parla benissimo".

Il futuro: ''Ama Madrid, la città e la vita che ha lì. Florentino? Non è vero che non lo vuole. Lui è innamorato di Bale. Non c'è nemmeno nessun problema tra Zidane e Gareth''

