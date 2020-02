CALCIO FEMMINILE ZEMAN / Abituato a far discutere, nei giorni scorsi Zdenek Zeman aveva sollevato critiche e polemiche per alcune sue dichiarazioni relative al calcio femminile. Una frase in particolare era finita nel mirino della critica, sulla quale però il tecnico boemo è tornato nel corso di un'intervista concessa a 'Il riformista' nella quale spiega di esser stato travisato. Per gli ultimi aggiornamenti sul mercato e non solo Clicca Qui!

"Le donne in cucina? È stata una forzatura mia a favore del movimento femminile. Per decenni le donne in Italia non hanno partecipato ad alcune attività. A Sanremo anche Rita Pavone ha cantato: 'La domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita'.

La domanda che mi hanno fatto era perché il movimento è arrivato in ritardo ed io- Dice Zeman che poi aggiunge -. Pensavo di dire una cosa giusta per le donne. Io sono contrario a questa vecchia mentalità. Dicendo che le donne cucinano, era un'offesa per i maschi che non fanno niente in cucina. Ho commentato una vecchia mentalità. Anche ora le donne nel calcio sono viste male. Sono stato uno dei primi nell'86 ad apprezzare Carolina, a Trani. Non ho nulla in contrario sull'attività, basta che si divertano. Il discorso del professionismo invece non lo vedo bene. Perché relativamente alla gestione economica, squadre di serie C maschile non ce la fanno. Se hanno problemi loro col professionismo e semiprofessionismo, voglio vedere le donne come ci arrivano". Quindi la chiosa: "Lo ha fatto chi lo vuole travisare. Poco prima avevo parlato bene del calcio femminile, dello sviluppo, del mondiale, perché mai avrei dovuto cambiare idea alla fine?".