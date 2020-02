ROMA BOLOGNA FONSECA / All'indomani del ko interno contro il Bologna rimediato ieri sera all'Olimpico, tutti i giocatori della Roma sono stati convocati questa mattina alle 8.00 a Trigoria da Fonseca. Come riportato da 'Sky Sport', la decisione del tecnico giallorosso è maturata nelle ultime ore dopo le prestazioni fornite dalla propria squadra nelle ultime uscite. E' previsto un confronto tra giocatori, allenatore, staff tecnico e dirigenza per capire cosa si sia rotto all'interno del gruppo e per cercare di porre rimedio a questo periodo di crisi.

