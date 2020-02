CALCIOMERCATO INTER ZAMORANO VIDAL SANCHEZ / Durante l'ultima finestra invernale di calciomercato la dirigenza dell'Inter ha regalato a Conte Christian Eriksen: il fantasista danese, arrivato dal Tottenham per circa 20 milioni di euro, rappresenta il colpo da novanta messo a segno per aumentare le speranze scudetto dei nerazzurri. L'ex 'Spurs' però non è stato sin da subito la prima scelta per il centrocampo con Conte che ha richiesto a gran voce Arturo Vidal: il cileno, dopo una lunga telenovela, alla fine è rimasto a Barcellona dopo l'esonero di Valverde e l'arrivo di Setién sulla panchina blaugrana.

Il ritorno di fiamma però tra l'Inter di Conte e Vidal potrebbe nuovamente innescarsi a partire dalla prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Inter, la rivelazione di Zamorano: "Vidal a giugno da Conte''

Ad esserne sicuro è Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, che ai microfoni di 'Radio Cooperativa' si è sbilanciato parecchio sul futuro di Arturo Vidal: "Sanchez? Se restasse all'Inter, a giugno avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno, che molto probabilmente verrà in questo club. Sono ottimista circa la possibilità di vedere due cileni all'Inter. E su questo ho anche informazioni privilegiate, sicure. Sappiamo tutti cosa significa Arturo Vidal per Conte, a giugno lo sforzo sarà senza dubbio maggiore e gli interisti sarebbero molto felici di avere Arturo".

