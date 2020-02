MILAN KAKÀ / Il Milan dei milanisti fa sognare anche Kakà, che dal Brasile guarda il lavoro di Maldini e Boban e sente la nostalgia della sua seconda casa. Non ha ancora deciso cosa farà da grande, ma il sogno di tornare in rossonero per aiutare il club che lo ha reso grande a tornare grande non lo nasconde. Anche se i tempi non sono maturi. Per le ultimissime di calciomercato clicca qui.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Kakà quindi racconta i suoi piani per il prossimo futuro: "Non farò l'allenatore. Ho finito il corso in Brasile, adesso sto cercando di approfondire le mie conoscenze.

Mi piacerebbe fare il manager, fra tanti anni magari il presidente. Allenatore o direttore sportivo no, la vita dell'allenatore è troppo complicata. In questo momento stare vicino ai mei figli è la cosa più importante. Poi chissà, magari fra cinque o dieci anni cambierò idea". Quindi quella voglia di Milan: "La voglia di tornare è tanta, il tempo non è quello giusto. Mi piacerebbe lavorare con, aiutare il club, imparare soprattutto, però non è il momento di lasciare il Brasile. Per ora mi accontento di seguire il derby da lontano". Per ora.

