CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA DYBALA / La Juventus è pronta in estate a tutto pur di riportare a Torino Paul Pogba: il centrocampista francese avrebbe già rivelato ai suoi compagni la volontà di lasciare il Manchester United a fine stagione e la dirigenza bianconera è al lavoro per capire la fattibilità economica dell'operazione, visto l'ingaggio percepito dal giocatore e viste le richieste economiche dei 'Red Devils'.

Calciomercato Juventus, Pogba si avvicina: altro indizio per Paratici. E Dybala...

Come riportato da 'Tuttosport', secondo le ultime indiscrezioni dall'Inghilterra, Pogba potrebbe non prendere parte al ritiro invernale del Manchester United a Marbella, con i 'Red Devils' che torneranno in campo il 17 febbraio contro il Chelsea. E' chiaro che i rapporti tra le parti sono ai minimi storici, ogni occasione è buona per il campione del mondo per aumentare il pressing e magari abbassare le pretese economiche del proprio club. Il ritorno di Pogba a Torino potrebbe rappresentare anche un'arma importantissima per il rinnovo e la permanenza di Paulo Dybala: i due sono grandi amici, si sentono quotidianamente e sognano di giocare insieme. La Joya ha il contratto in scadenza nel 2022, in queste settimane la Juventus proverà a sedersi al tavolo con l'entourage del giocatore per discutere del rinnovo: è chiaro che l'argentino potrà essere facilmente convinto con un progetto ambizioso e importante che riguardi anche il mercato, Pogba su tutti.

