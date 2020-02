PARMA GERVINHO / È stato il caso delle ultime ore del calciomercato invernale e anche oltre. La testa altrove, gli allenamenti saltati, poi il trasferimento in Qatar saltato a causa della società qatariota che ha completato in ritardo la documentazione per il transfer internazionale: Gervinho è rimasto nel limbo, con la cessione sfumata e il gruppo Parma che lo ha respinto dopo gli atteggiamenti del periodo di mercato.

Da un lato, scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Ds Faggiano sta preparando un dossier per le iniziative legali con cui cercherà di far valere le proprie ragioni alla Fifa, dall'altro però l'esclusione a tempo indeterminato di Gervinho è un autogol che rischia di ridurre drasticamente il valore del giocatore. Per questo sarebbero partite le operazioni per ricucire il rapporto, con l'ivoriano che avrebbe chiesto di chiarire la propria posizione col tecnico e la squadra che non ha preso bene il suo tirarsi indietro all'improvviso. Un chiarimento che può riportare, al termine di un percorso, alla riabilitazione tecnica col club emiliano che punta in alto.