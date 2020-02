ROMA BOLOGNA INFORTUNIO BARROW / È la grande serata del Bologna e di Musa Barrow, ma che termina con una nota stonata. Il nuovo rinforzo del mercato di gennaio degli emiliani è subito protagonista con una super doppietta nel 3-1 rifilato alla Roma, ma lascia i tifosi e tanti fantallenatori col fiato sospeso.

In seguito ad un duro contrasto col romanista Bruno, infatti, Barrow è stato costretto a lasciare il campo a causa del colpo subito alla caviglia. A fine gara, inoltre, l'attaccante gambiano è stato immortalato addirittura in stampelle. Si attendono gli accertamenti del caso per valutare l'entità dell'infortunio. Per le ultimissime di calciomercato clicca qui