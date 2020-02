ROMA BOLOGNA FONSECA / Un altro ko per la Roma, il quarto nelle ultime sei partite di campionato che hanno portato solo quattro punto ai giallorossi. Un momento di crisi che ha portato i tifosi della Roma a lanciare sui social anche l'hashtag #FonsecaOut. Ma il tecnico giallorosso non si scompone e ai microfoni di 'Sky' nel post-partita dell'Olimpico analizza la prestazione ed il momento con calma e lucidità: "La squadra ha accusato molto l'ultima sconfitta col Sassuolo, oggi abbiamo fatto una partita tranquilla con poca sicurezza difensiva, i giocatori erano molto tranquilli e dopo il primo gol la squadra ha accusato questo momento. Abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, ma dopo l'espulsione è stato molto difficile. Devo dire che è un problema di testa, dopo sbagliamo molto difensivamente". Per le ultimissime di calciomercato clicca qui.

CAMBIARE QUALCOSA - "Vediamo.

So che sono in un momento non facile, ma io sono il responsabile della squadra e devo pensare bene cosa possiamo cambiare o migliorare in questo momento, ma con equilibrio. Questo squadra ha fatto molte cose buone in questa stagione. Penso che sia una questione di testa, devo lavorare con i giocatori e devo far credere loro che possiamo fare molto meglio. Possiamo vincere o perdere, ma l'importante che andiamo senza paura, con coraggio di giocare. Oggi il problema è soprattutto di tranquillità in questo momento, devo pensare con equilibrio cosa possiamo fare per cambiare".

ERRORI - "Tutto diventa un problema quando lasci spazi. Anch'io penso che il gol preso è un gol uguale a quello che abbiamo preso col Sassuolo, su una questione in cui possiamo fare molto meglio individualmente. Non mi piace parlare di errori individuali perché sono sempre il responsabile di tutto, ma se vediamo il gol che abbiamo preso nell'ultima partita è molto in situazione di uno contro uno con l'avversario che viene dentro e tira. Dopo sembra un momento in cui succede di tutto, ma lavoriamo e dobbiamo lavorare per cambiare. Non è un dramma, possiamo cambiare questo momento".

PRESTAZIONE - "Se parlate di un calo fisico non sono d'accordo. Quando una squadra non sta bene fisicamente non reagisce come avevamo fatto nella seconda parte col Sassuolo e anche oggi con un uomo in meno abbiamo chiuso in attacco. Onestamente non mi sembra che possa essere una questione fisica".