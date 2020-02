ROMA BOLOGNA PALACIO / Il Bologna vince meritatamente in casa della Roma. Questo il commento di Rodrigo Palacio ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto una grande partita, su un campo difficile e contro una squadra molto forte. Abbiamo dimostrato subito che volevamo fare gol, alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante.

Merito dello spirito di sacrificio della squadra, dobbiamo andare avanti così. Abbiamo tanta fiducia nel mister, ci alleniamo tutta la settimana e stiamo facendo un bel calcio ma vogliamo fare ancora di più".

Infine, sul momentaneo sesto posto in classifica: "Dobbiamo affrontare ogni partita come questa, giocando così possiamo arrivare nella parte sinistra della classifica, ma andiamoci piano. Mihajlovic ci dà una carica in più, è la nostra forza e quando c'è lui giochiamo meglio. Sembro un ragazzino? Sto bene, mi diverto e mi trovo in un bel gruppo. Mi piace giocare così".

