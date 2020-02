Serie A, Roma-Bologna 2-3: Barrow affonda i giallorossi, è crisi Fonseca

SERIE A ROMA BOLOGNA / Seconda sconfitta consecutiva per la Roma di Paulo Fonseca dopo il tonfo di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un ottimo Bologna passa 3-2 all'Olimpico grazie ad un incontenibile Barrow e al solito Orsolini. È proprio l'esterno ex Juventus a sbloccare il risultato sfruttando un errore in copertura di Smalling. I padroni di casa pareggiano grazie ad un goffo autogol di Denswil, ma pochi minuti dopo Barrow riporta subito avanti i rossoblu con un destro deviato da Santon che beffa Pau Lopez.

Nella ripresa l'ex Atalanta fa addirittura 3-1 con una grande azione personale e la rete diche riapre il risultato non basta alla squadra di Fonseca ad evitare il secondo ko in fila. Il Bologna vola così al sesto posto in classifica, mentre domani l'Atalanta avrà l'occasione di allungare al quarto posto ai danni dei giallorossi.

ROMA-BOLOGNA 2-3: 16' Orsolini (B), 22' aut. Denswil (R), 26', 51' Barrow (B), 72' Mkhitaryan (R)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54; Inter 51; Lazio 50; Atalanta e Roma* 39; Bologna* 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Verona 31; Napoli 30; Torino 27; Sassuolo 26; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 20; Lecce 19; Genoa 16; Brescia e Spal 15

*una gara in più