CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BENEVENTO INZAGHI / C'è stato un tentativo anche dalla Serie B per Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus trasferitosi in Qatar nella sessione invernale di calciomercato. È il retroscena svelato a 'Sky Sport' da Pippo Inzaghi, che parlando delle ambizioni del presidente del Benevento Vigorito ha rivelato: "Voleva prendere Ibrahimovic? Lui voleva anche Mandzukic. È ambizioso, un presidente così è merce rara.

Benevento oggi è un'isola felice, ti fanno lavorare e ti vogliono bene. Ci saranno anche momenti difficili, so che anche in quel caso ci saranno tutti vicini".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma a sorpresa

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: colpo in Serie A | "Manca solo l'annuncio"