FOTO CM.IT - Calciomercato, Guarin torna in Brasile: ecco il momento delle firme

FOTO CM.IT CALCIOMERCATO GUARIN VASCO DA GAMA / Fredy Guarin al Vasco da Gama, nuova fumata bianca.

Il centrocampista colombiano ex, tornato in Sudamerica lo scorso settembre dopo l'avventura in Cina, ha deciso di ripartire dal club brasiliano. Visite mediche effettuate e sostenute nella giornata di ieri, ora le firme sul contratto che lo legherà al Vasco per i prossimi due anni. Ecco il momento della firma nella foto di Calciomercato.it