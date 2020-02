Monaco, incredibile Gelson Martins | Squalifica a tempo indeterminato!

MONACO SQUALIFICA GELSON MARTINS / Squalifica shock in Ligue 1. Gelson Martins, esterno portoghese del Monaco, è stato infatti bandito a tempo indeterminato dal campionato francese. Sabato scorso il 24enne ex Atletico Madrid è stato espulso nella sfida con il Nimes dopo aver perso la testa per un rosso estratto ai danni dell'ex Milan Bakayoko. Martins ha spintonato per ben due volte l'arbitro e secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il comitato disciplinare della federcalcio francese ha anche aperto un'indagine.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Il portoghese rischia uno stop di minimo 8 giornate o addirittura sei mesi, fino al termine del campionato. In attesa del verdetto finale, il giocatore è stato però squalificato a tempo indeterminato. Si attende ora la decisione definitiva per una squalifica che sarà in ogni caso pesantissima.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro Thiago Silva: le ultime dalla Francia