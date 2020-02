PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA BOLOGNA/ La prima frazione tra Roma e Bologna allo Stadio Olimpico termina 1-2. A sorpresa sono gli ospiti a fare la partita nel primo quarto d'ora. Al 15' su un pallone messo in area da Barrow, Smalling va a vuoto e Orsolini non perdona insaccando il gol dello 0-1. Dopo sei minuti arriva il fortunoso pareggio dei gialorossi. Kolarov è bravo a mettere un cross teso in area, Dzeko va a vuoto e Denswil in scivolata mette il pallone nella porta sbagliata. Il pari dura solo cinque minuti. Al 26' Barrow tira dalla distanza trovando la deviazione di Mancini che supera Pau Lopez per il nuovo vantaggio bolognese. Parti capovolte in questa partita, il Bologna fa la partita e la Roma fatica ad impostare. I giallorossi dovranno cambiare completamente marcia nel secondo tempo per riprendere le redini della gara.

ROMA

Pau Lopez 6

Santon 5.5

Mancini 5.5

Smalling 5

Kolarov 6

Cristante 5.5

Veretout 5.5

Under 5.5

Mkhitaryan 5.5

Perotti 6

Dzeko 5.5

All.

Fonseca 5

BOLOGNA

Skorupski 6

Tomiyasu 5.5

Bani 6

Danilo 5.5

Denswil 5

Svenberg 6

Schouten 5.5

Orsolini 7

Soriano 6

Barrow 7

Palacio 6.5

All. Mihajlovic 7

Arbitro: Guida 6

TABELLINO 1-2 (risultato parziale)

ROMA-BOLOGNA

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Fazio, Peres, Jesus, Cetin, Villar, Pastore, Kalinic, Kluivert, Perez. All. Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Svenberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Juwara, Mazza, Dominguez, Olsen. All. Mihajlovic

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)

Var: Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia)

Ammoniti: 38' Svanberg

Espulsi:

Marcatori: 15' Orsolini, 21' Denswil (ag), 26' Barrow

Marco Deiana