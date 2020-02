INTER MILAN PROBABILI FORMAZIONI / Conto alla rovescia agli sgoccioli per il derby di Milano che si avvicina. Inter e Milan lavorano in vista di una stracittadina sentitissima e fondamentale per entrambi. I due tecnici, Conte da una parte e Pioli dall'altra, studiano le mosse per sorprendere l'avversario.

E proprio di sorpresa si potrebbe parlare visto che gli allenatori stanno valutando delle soluzioni 'innovative' proprio per il derby. Per le ultimissime di calciomercato clicca qui

Conte in particolare avrebbe provato anche un nuovo schieramento che prevede Christian Eriksen, il grande colpo di gennaio, titolare alle spalle di Lukaku in una sorta di 3-5-1-1 con Sanchez in panchina e Vecino a rinforzare il centrocampo. Una soluzione che sarà valutata attentamente nelle prossime ore. Pioli, invece, ha provato Calhanoglu al centro della trequarti in un 4-2-3-1. Ecco come potrebbero schierarsi Inter e Milan quindi:

Inter (3-5-1-1): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli