CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BARCELLONA MESSI PREMIER ANCELOTTI / Giorni complicati in casa Barcellona dopo il polverone alzato da Abidal e Messi a cui ha fatto seguito l'eliminazione in Copa del rey oltre al pesante infortunio di Dembele con annessa e affannosa ricerca di un sostituto all'altezza. Il caos mediatico nel quale versa la truppa di Setien ha addirittura messo in discussione il futuro della 'Pulce', da sempre legato al Barça ed ora accostato addirittura ad una clamorosa cessione estiva complice una clausola presente nel contratto dell'argentino che gli consentirebbe di liberarsi a zero a fine stagione.

Calciomercato Inter e Juventus sognano Messi: Ancelotti dice la sua

Dopo il parere di Pep Guardiola sul futuro di Messi, ha detto la sua anche l'ex allenatore del Napoli, ora all'Everton, Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha sottolineato: "Sarebbe fantastico se un giorno venisse a giocare in Inghilterra, ma non penso che sia possibile. Messi è una leggenda del Barcellona e sono sicuro che terminerà la carriera in blaugrana. Allenare fino a 70 anni come Hodgson? Fin quando avrò passione sarò in panchina".

