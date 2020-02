TORINO NKOULOU CONCEICAO CAMERUN / Nella settimana segnata dal cambio in panchina per il Torino, Nicolas Nkoulou ha avuto un incontro con il commissario tecnico del Camerun, Antonio Conceicao.

L'allenatore ha fatto visita al difensore granata per un incontro nel quale gli ha chiesto di rivedere la sua decisione di abbandonare la Nazionale e vestire nuovamente la magli dei 'leoni indomabili". Nel 2017 Nkoulou ha annunciato il suo addio al Camerun per concentrarsi soltanto sulle squadre di club: negli ultimi tempi prima il Ministro dello Sport poi l'ex cthanno provato a far fare retromarcia al calciatore. Oggi un nuovo tentativo.