ROMA BOLOGNA MIHAJLOVIC PANCHINA / Buone notizie per l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic che sarà presente questa sera in panchina a Roma per assistere alla sfida dei suoi contro i giallorossi padroni di casa.

Ad annuncialo è stato 'Sky Sport' che ha evidenziato come il guerriero serbo, dimesso dall'ospedale, ha deciso di guidare da vicino il suo Bologna nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A in programma tra circa un'ora all'Olimpico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Mihajlovic era stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale.

