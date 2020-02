INTER MILAN HANDANOVIC INFORTUNIO / I riflettori della 23/a giornata di Serie A saranno tutti puntati sul derby di domenica sera tra Inter e Milan, nonostante la differenza di classifica tra le due compagini. Il fascino della stracittadina milanese resta infatti altissimo a dispetto di obiettivi stagionali ben diversi tra gli uomini di Conte e Pioli.

Il tecnico salentino dei nerazzurri in vista di domenica ha ancora tutto da sciogliere il dubbio legato alla presenza di Samirche ha già saltato per infortunio la gara contro l'Udinese. Per gli ultimi aggiornamenti sul mercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post-Handanovic: Kepa sempre più in uscita

Inter-Milan, Handanovic non si allena: dubbi sullo sloveno

Stando a quanto riferito da 'Gazzetta.it' Samir Handanovic non ha svolto alcun test con il pallone, nell’allenamento di oggi pomeriggio ad Appiano, e non è detto che lo faccia nella giornata di domani. Conte e il suo staff hanno infatti preferito evitare rischi inutili non forzando dunque i tempi di recupero dello sloveno. Il tutore per il mignolo della mano sinistra protegge il portiere nerazzurro ma non al 100%, motivo per cui la decisione sul suo impiego è ancora rimandata. Due le variabili che potrebbero condizionare la sua presenza: il calendario fitto di impegni e la volontà forte dello stesso Handanovic. Il calciatore starebbe infatti pressando Conte per giocare titolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Derby Inter-Milan, ESCLUSIVO Coco: "Rossoneri Ibra-dipendenti"

Inter-Milan, Eriksen infiamma il derby: "All'estero esiste solo una squadra"