CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI ATLETICO MADRID SIMEONE / Sandro Tonali è uno dei nomi che animerà il mercato estivo: il presidente del Brescia Massimo Cellino ha resistito alle avances invernali ma al termine di questa stagione è pronto a trattare per la cessione del suo miglior talento. Il 19enne, già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, è riuscito a imporsi anche in Serie A, fugando gli ultimi dubbi sulle sue qualità: la caccia al suo acquisto è partita da tempo con Inter e Juventus molto interessate, così il Paris Saint-Germain di Leonardo.

Ma dalla Spagna arriva l'indiscrezione di una pista molto concreta, quella che porta all'

Come riferisce 'Don Balon', sono i 'Colchoneros' ad aver avviato la trattativa più concreta con il calciatore e a favore di Diego Simeone ci sarebbe la garanzia per Tonali di un posto nell'undici iniziale, quello che le altre pretendenti non possono garantire. Un sorta di promessa che stuzzicherebbe molto il centrocampista anche se da qui all'estate molto può ancora succedere: il 19enne dovrebbe essere convocato per gli Europei e nel caso riuscisse ad imporsi anche con la Nazionale, il suo valore si impennerebbe ulteriormente, facendo partire una vera e propria asta. Intanto l'Atletico Madrid prova a prendere un vantaggio: la caccia a Tonali è ormai affare internazionale...

