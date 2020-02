MILAN BEGOVIC IBRAHIMOVIC / Nel corso della campagna acquisti invernale il Milan oltre ai vari Ibrahimovic, Saelemaekers e Kjaer ha anche effettuato un cambio tra i pali con la cessione di Reina e l'arrivo di Asmir Begovic. Intervistato oggi dalla 'BBC', il nuovo estremo difensore rossonero ha risposto alle domande sul suo trasferimento in maglia milanista: “Ci ho messo 5 minuti a dire sì al Milan. Avevo altre proposte dall’estero, ma quando mi hanno parlato dei rossoneri non ho avuto dubbi.

Begovic ha poi spostato il tiro sulla leadership e Ibrahimovic: "Il Milan oggi è una squadra molto giovane, ha bisogno di leadership. Io sono arrivato per dare il mio contributo anche in questo. Ibrahimovic è un leader nato, un grande professionista. E’ un esempio per tutti, spinge i compagni a dare il massimo in allenamento”.

