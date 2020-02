JUVENTUS BONUCCI CHAMPIONS / Obiettivo: raggiungere il sogno che poi per la Juventus corrisponde ad una sola parola, Champions. Leonardo Bonucci, difensore bianconero, non nasconde le ambizioni della squadra di Sarri e in un'intervista a 'Sky', racconta della gara contro il Lione in arrivo tra qualche settimana: "Da quel che ricordo per le partite precedenti, la tifoseria locale è molto calda e nel loro stadio nuovo si sentono ancora di più.

Faremo i conti con un'atmosfera elettrica: si respira calcio e in una serata di Champions è un'emozione diversa. Sarà una grande partita:ha messo insieme tanti giovani, tecnici e veloci, dovremo prestare molta attenzione". Bonucci però non si nasconde: "Sappiamo qual è il nostro compito: andare avanti e arrivare fino in fondo al sogno. Per farlo è fondamentale uscire da Lione con un risultato positivo".

LEGGI ANCHE--->Juventus, Bonucci e il retroscena Dybala-Atletico