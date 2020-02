DIRETTA BRESCIA UDINESE LOPEZ / La sconfitta in casa del Bologna è costata cara ad Eugenio Corini, che è stato sostituito da Diego Lopez in panchina. L'esordio dell'allenatore urugaiano è senza dubbio l'attrattiva principale di Brescia-Udinese. La ventitreesima giornata di Serie A sancisce anche il ritorno di Mario Balotelli che ha scontato la squalifica e torna a disposizione delle Rondinelle. In casa bianconera, la buona prova contro l'Inter ha portato solo tanti complimenti, ma zero punti e per questo la sfida di oggi diviene molto importante nella corsa salvezza.

Calciomercato.it segue la sfida del Rigamonti in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-UDINESE

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Aye. Allenatore: Lopez.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

CLASSIFICA: Juventus* punti 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta* 42, Roma* 39, Verona* 34, Bologna* 33, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo* 29, Torino* 27, Fiorentina* 25, Udinese 24, Sampdoria* 23, Lecce 19, Genoa 16, Brescia 15, Spal* 15.

*Una partita in più