CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC KEPA ONANA CHELSEA / Fantamercato? Sogno irrealizzabile? Pura suggestione? Tutto possibile, ma di certo è che la carriera di Kepa Arrizabalaga con la maglia del Chelsea sembra destinata a chiudersi al termine di questa stagione. Il portiere basco sta disputando un'annata decisamente sottotono ed è incappato in tanti errori che sono costati caro ai 'Blues'. Lampard lo ha relegato in panchina nell'ultima sfida di campionato contro il Leicester: segno che l'estremo difensore spagnolo è tutt'altro che intoccabile.

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Inter e Juventus, agente Vertonghen apre la porta

Tra i profili più valutati dalla società nerazzurra ci sono Ionut Radu, già di proprietà dell'Inter e l'argentino dell'Udinese Juan Musso, che piace tra l'altro proprio al Chelsea come possibile post-Kepa. Dall'Inghilterra però rilanciano su un altro candidato per il club inglese: Andre Onana. Il portiere dell'Ajax, nazionale del Camerun, sarebbe secondo il 'Daily Mail' la prima scelta della società londinese. I 'Blues' sarebbero pronti a lasciar partire Kepa e a fiondarsi sul portiere africano, che piace da tempo anche al Barcellona. Rispetto al trasferimento in Catalogna, Onana preferirebbe però l'ipotesi inglese.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sfuma una pista di gennaio

Inter-Milan, Eriksen infiamma il derby: "All'estero esiste solo una squadra"