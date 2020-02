OLIMPIA ASUNCION UFFICIALE GONZALEZ ADEBAYOR / Un colpo chiuso e uno ormai ai dettagli. In Sudamerica il calciomercato è ancora aperto e i titoli principali li colleziona l'Olimpia Asuncion. La società paraguayana ha ufficializzato l'arrivo di Derlis Gonzalez, attaccante classe 1994, nazionale guaranì, proveniente dalla Dinamo Kiev. Ma Gonzalez potrebbe non essere l'unico grande nome in arrivo nella capitale paraguayana.

Secondo il giornalista Robertodi 'beInSports', il club bianconero sarebbe pronto a mettere sotto contratto Emmanuel

Il togolese, che compirà 36 anni il 26 febbraio prossimo, è attualmente svincolato ma non ha intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Ecco dunque la possibilità di giocare per il prestigioso club sudamericano, che disputerà la Copa Libertadores. A giocare un ruolo fondamentale per l'arrivo di Adebayor in Paraguay pare sia stato il suo ex compagno al Manchester City Roque Santa Cruz, che nonostante i quasi 39 anni continua a giocare per la società di Asuncion.