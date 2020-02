BARCELLONA DUGARRY ATTACCO / Negli ultimi giorni è scoppiato un vero e proprio caos mediatico a Barcellona dopo le parole al veleno di Abidal a cui ha fatto seguito una risposta stizzita di Lionel Messi che ha provocato una reazione a catena con i catalani al centro della polemica. A complicare le cose anche il pesante KO di Copa del Rey di ieri contro l'Athletic Bilbao che ha causato l'eliminazione prematura dei ragazzi di Setien. A rincarare la dose è stato l'ex attaccante blaugrana Christope Dugarry, che è intervenuto a 'RMC' proprio per commentare la sconfitta di ieri: "Il Barcellona è un club di pagliacci. Fa tutto al contrario. Ho l’impressione che non abbiano un progetto. Ha molti problemi, la cosa peggiore è che ha una brutta immagine.

È un club che non ha classe, ci sono troppe persone che non hanno l’eleganza che dovrebbero avere”.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Parole molto pesanti da parte di Dugarry che ha giocato la stagione 1997/98 proprio al Barcellona prima di diventare campione del mondo con la selezione transalpino nell'estate dello stesso anno.

