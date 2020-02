Calciomercato Roma, tre obiettivi in Ligue 1

CALCIOMERCATO ROMA LIGUE 1 - Il mercato francese fa gola alla Roma. Come testimoniato dagli acquisti di Perez e Villar a gennaio, arrivati dalla Liga spagnola, il Ds giallorosso Petrachi è sempre molto attento sui giovani talenti in giro per l'Europa. Stando a quanto riportato dal sito 'laroma24.it', stavolta il mirino sarebbe puntato sulla Ligue 1 transalpina.

Il primo nome sulla lista sarebbe quello di William, 18enne difensore centrale di origini camerunesi, che milita nelin prestito, essendo già stato acquistato dall'per 30 milioni di euro.

Obiettivo forse più facile da raggiungere è il compagno di squadra e di reparto Wesley Fofana che il Saint Etienne non ha voluto cedere al Milan nella sessione invernale chiusa la settimana scorsa, come rivelato da Calciomercato.it. Infine attenzione al possibile colpo a costo zero: la Roma starebbe monitorando la situazione di Ismael Aaneba, 20enne terzino destro franco-marocchino in scadenza di contratto a giugno con lo Strasburgo.

