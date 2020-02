Calciomercato, UFFICIALE: Mourinho 'brucia' la Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO TOTTENHAM - Considerato come uno dei futuri craque del calcio europeo, Troy Parrott non sbarcherà in Serie A.

Finito nel mirino della(oltre che di altri top club come Manchester City e Barcellona, ndr), il giovane atteccante irlandese ha festeggiato i suoi 18 anni con tre giorni di ritardo firmando il rinnovo del contratto con ilfino al 2023. Soddisfatte quindi le richieste del manager José, che lo ha fatto esordire in Premier League a dicembre: l'annuncio è stato dato dagli 'Spurs' attraverso una nota sul proprio sito ufficiale.

