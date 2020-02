Calciomercato Barcellona, 'sconto' a sorpresa per Dembele: ora il colpo in attacco

CALCIOMERCATO BARCELLONA DEMBELE / L'infortunio di Ousmane Dembele potrebbe avere un minuscolo risvolto positivo per il Barcellona. Secondo quanto svelato oggi da 'Mundo Deportivo', infatti, cinque dei 42 milioni di bonus che si aggiungevano ai 105 che gli azulgrana sborsarono per strapparlo al Borussia Dortmund, sarebbero arrivati al raggiungimento della presenza numero 75.

Sapete quante partite ha giocato finora Dembelé con i catalani? Esattamente 74, il che implica un risparmio, almeno momentaneo, di cinque milioni di euro che potranno essere reinvestiti per acquistare subito un attaccante.

Calciomercato Barcellona, Stuani e Rodrigo per il colpo in attacco

Martedì arriverà il bollettino medico sulle condizioni del francese che se confermerà, come probabile, l'addio alla stagione 19/20, potrebbe aprire al Barcellona la possibilità di effettuare un nuovo acquisto entro 15 giorni, autorizzato dalla Liga. Il colpo potrebbe arrivare solo dal mercato degli svincolati o da quello spagnolo: Stuani e Rodrigo sono i nomi in voga, ma non sarà semplice strapparli a Girona e Valencia.

