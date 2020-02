Calciomercato, Kakà svela il suo futuro e sprona Neymar: "Può vincere il Pallone d'Oro"

KAKA NEYMAR PALLONE D'ORO /Kakà prepara la sua nuova carriera nel mondo del calcio. L'ex stella del Milan, in un'intervista ai microfoni dell'AFP, ha annunciato i suoi progetti futuri: "Sto lavorando per diventare un direttore sportivo o un allenatore, credo che sia ciò che accadrà in futuro, ma serve tempo. Ho ancora tantissimo da imparare e valuterò le proposte che potranno arrivarmi". Il brasiliano ha poi incoraggiato il suo connazionale Neymar, che non ha mai vinto un Pallone d'Oro a differenza sua: "Se può farcela nel 2020? È uno dei migliori al mondo, non ci sono dubbi su questo.

Ha solo bisogno di un titolo di squadra nel quale essere protagonista".

