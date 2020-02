Torino, la rivelazione di Mazzarri dopo l'addio: "Ero io il bersaglio!"

TORINO MAZZARRI TIFOSI / Walter Mazzarri torna sul suo sofferto addio al Torino, maturato dopo tre pesanti sconfitte contro Sassuolo, Atalanta e Lecce, con ben 13 reti incassate. Prestazioni che hanno cancellato le due vittorie consecutive contro Roma e Bologna, ridando forza a una contestazione contro il tecnico che, tra i tifosi granata, non s'è mai spenta. L'edizione odierna de 'La Stampa' ha svelato alcune frasi dell'ormai ex allenatore torinista: "Ero io il bersaglio", ha detto, "ci siamo lasciati per il bene del Toro".

Niente esonero, quindi: una stretta di mano e un addio consensuale, convinto che tale scelta avrebbe restituito tranquillità a un gruppo troppo scosso. Toccherà aora, provare a risollevare le sorti del club.

