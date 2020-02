Milan, Pirlo attacca Paqueta e Suso, poi avverte su Donnarumma: "Vuole vincere"

PIRLO SUSO PAQUETA TONALI / Un Andrea Pirlo a tutto campo, quello che ha concesso oggi una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Il campione del mondo 2006, che ha annunciato l'intenzione di diventare allenatore dall'estate prossima, ha commentato diversi temi d'attualità del nostro calcio, definendo il derby di domenica tra Inter e Milan imprevedibile: "Il distacco si annulla, vedo meglio i nerazzurri ma entrambe le squadre sanno che la gara può cambiare la stagione, incide sull'autostima, non solo sulla classifica".

SUSO - "Se al primo fischio perdi forza, non puoi giocare al top. I campioni reagiscono all'opposto".

PAQUETA - "Evidentemente le prestazioni non sono state le stesse di Kaka...

È bravo, ma piano con i paragoni".

DONNARUMMA - "Normale sia grato al club, come è normale che ambisca a vincere la Champions il prima possibile. Sono pensieri che farà anche lui".

TONALI - "Fortissimo ma diverso da me: ha tutto del campione, ma è più una mezzala o un centrale in un centrocampo a due. Può giocare in una grandissima squadra, è il migliore del campionato".

