CALCIOMERCATO ATALANTA VERONA PESSINA / Verona sorpresa della Serie A, con tanti giocatori nel mirino o bloccate dalle big. Rrahmani si è accasato al Napoli per la prosisma stagione, così come Amrabat ha sposato la Fiorentina per giugno.

piace all'e ai partenopei, che insieme ale al club di Commisso avrebbero puntato anche Matteocome scrive la 'Gazzetta dello Sport'. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news

Calciomercato Atalanta, Pessina piace alle grandi: gli scenari

Il centrocampista classe '97 si sta mettendo in evidenza con un'ottima stagione nell'undici di Juric, con l'Hellas che ha la possibilità di riscattarlo a 4,5 milioni di euro dall'Atalanta. Difficilmente però i bergamaschi non richiameranno alla base il giocatore, visto che per il controriscatto la 'Dea' dovrà sborsare 500 mila euro in più rispetto alla cifra degli scaligeri. In estate poi l'Atalanta dovrà valutare il futuro di Pessina: se confermarlo alla corte di Gasperini o valutare le offerte delle grandi. Il nativo di Monza, intanto, vuole continuare a stupire con il Verona e guadagnarsi l'attenzione di Mancini in ottica Europeo.

