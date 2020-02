VAR PLATINI / Michel Platini si scatena contro il Var. L'idolo della Juventus ed ex presidente della Uefa ha utilizzato termini forti per parlare della tecnologia nel calcio: "L’ho detto dal primo minuto, non me la sono tenuta per me, ho dichiarato la mia opposizione alla tecnologia soprattutto se usata in questo modo. Il calcio non può essere arbitrato dal video. La televisione falsa la percezione dei singoli episodi. Il calcio è uno sport di contatto, ci sono interventi assolutamente regolari che, se passati al filtro della televisione e addirittura rallentati poi, comportano interpretazioni inaccettabili - spiega al 'Corriere dello Sport' - Il fallo deve essere valutato e giudicato da vicino e in tempo reale.

La chirurgia arbitrale, il calcio dei centimetri, è inaccettabile. Il Var uccide anche l’emozione del gol, obbliga i calciatori a festeggiarlo cinque mesi dopo e addirittura due volte... Per un calcio più giusto e più calcio non serve il Var, ma un buon arbitro. E' una bella ca***ta? Confermo. Perché esiste? Per salvare il c**o ai dirigenti arbitrali. Oggi non si parla più dell’arbitro, ma del Var. Che toglie responsabilità soprattutto a chi gli arbitri li dirige". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

