CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA MERTENS / A Dries Mertens piace Roma. In scadenza di contratto a fine giugno col Napoli, l'attaccante belga è ambito dalle migliori società italiane e straniere. Per lui, in particolare, di recente sta avanzando l'ipotesi giallorossa, considerando i suoi due viaggi nella Capitale negli ultimi otto giorni.

Così, stamane sono spuntati nuovi retroscena su un breve incontro che l'attaccante avrebbe avuto con un tifoso: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Nel corso della sua visita a Roma, riporta il 'Corriere dello Sport', un fan lo avrebbe avvicinato chiedendogli se si trovasse lì per parlare con i giallorossi e Mertens, senza smentire (piccolo segnale), avrebbe risposto con un sorriso compiaciuto. Secondo le ricostruzioni, infine, nel primo dei due viaggi il calciatore avrebbe trascorso la notte in centro, per poi tornare a Castel Volturno di mercoledì mattina. Il locale nel quale ha mangiato dista 350 metri dallo studio Tonucci, l’ufficio che rappresenta legalmente l’As Roma e dove in passato sono state chiuse diverse trattative, ma a pochi chilometri c’è anche la sede della Filmauro, luogo nel quale De Laurentiis chiude spesso le trattative per il club partenopeo.

