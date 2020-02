JUVENTUS HIGUAIN ICARDI / La Juventus blinda Paulo Dybala. Il club bianconero lavora per il rinnovo della 'Joya', ad un passo dall'addio la scorsa estate. L'argentino è di nuovo centrale nel progetto bianconero ed è rinato in questa stagione sotto la cura Sarri.

Anche il connazionale Gonzalofin qui ha dato il suo prezioso apporto alla causa, ma il suo futuro a Torino potrebbe essere diverso rispetto al numero dieci, con cui spesso si alternata al fianco dinella 'steffetta' del tecnico di Figline. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news

La volontà del CFO Paratici è quella di svecchiare il reparto, con Higuain che diventa il primo indiziato a lasciare la Continassa nonostante un'annata fin qui positiva e contrassegnata da gol pesanti tra campionato e Champions. Il 'Pipita' è in scadenza nel 2021 e la 'Vecchia Signora' vorrebbe monetizzare dalla sua cessione per poi dare l'assalto ad un centravanti più giovane.

Calciomercato Juventus, Higuain verso l'addio: Paratici torna su Icardi

Higuain ha mercato in Premier, senza dimenticare le sirene che lo accostano all'Atletico Madrid e al PSG. Proprio con il club campione di Francia potrebbe esserci un intrigo di mercato che può vedere protagonista Mauro Icardi, che Leonardo può riscattare per 70 milioni dall'Inter e obiettivo numero della dirigenza bianconera per il reparto offensivo. Paratici e Nedved punterebbero ad incassare una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro dalla cessione del bomber classe '87.

