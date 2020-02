CALCIOMERCATO MILAN SCAMACCA / Esperienza e gioventù. E' il giusto mix per una squadra che punta a ottenere grandi risultati e lo sa anche il Milan, che ai tanti giovani acquistati la scorsa estate ha deciso di aggiungere Zlatan Ibrahimovic a gennaio. Il campione svedese ha dato una scossa all'intero ambiente, rialzatosi dopo un periodo estremamente difficile e ora più fiducioso sul futuro.

Così, mentre la squadra prova a inserirsi nella lotta per la, la dirigenza già studia gli acquisti per la prossima stagione, tra i quali spunta una promessa italiana: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, ansia per Ibrahimovic | Ultime e dettagli

Il Milan, riporta 'Tuttosport', starebbe monitorando con attenzione Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito all'Ascoli, dove quest'anno ha realizzato 10 gol in 20 presenze totali. L'affondo rossonero, però, dipenderà molto dalla valutazione del cartellino che verrà fatta. Classe 1999, Scamacca è nel giro dell'Under 21 e in passato è stato paragonato proprio a Ibrahimovic per alcune movenze e la stazza fisica. In Italia il suo profilo piace altresì alla Roma, mentre di recente anche il Benfica ha mostrato interesse.

LEGGI ANCHE >>> Roma e Milan, l'ammissione dell'agente sul futuro di Scamacca