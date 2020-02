INTER MILAN HANDANOVIC ERIKSEN / C'è ancora una speranza per vedere Samir Handanovic tra i pali nel derby di domenica sera tra Inter e Milan.

Il capitano nerazzurro continua nel lavoro personalizzato a causa della frattura al mignolo e domani nella rifinitura ci sarà il test definitivo: se ci saranno indicazioni positive, Handanovic sarà titolare giocherà con una speciale protezione sull'arto infortunato. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news

Inter-Milan, Vecino insidia Eriksen: le ultime sulle scelte di Conte

Altrimenti a difendere i pali contro Ibrahimovic e compagni ci sarà Padelli, tornato in campo nella vittoria di Udine. In attacco sono in netta risalita le quotazioni di Alexis Sanchez dopo l'ottimo spezzone contro l'Udinese: l'ex Manchester United è favorito su Esposito per affiancare Lukaku vista l'assenza di Lautaro Martinez. A centrocampo rientra almeno per la panchina Sensi, mentre il dubbio di Conte è tra Eriksen e Vecino. Il neo-acquisto ha faticato nella trasferta della 'Dacia Arena' e sta lavorando per assimilare i dettami del tecnico salentino, con l'uruguaiano che lo insidia per una maglia da titolare. Occasione infine per il connazionale Godin in difesa con Bastoni squalificato.

La probabile formazione (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku

