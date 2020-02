CALCIOMERCATO NAPOLI POLITANO / Intervenuto a 'Kiss Kiss Napoli', Matteo Politano racconta la trattativa che lo ha portato dall'Inter al Napoli. Un affare diventato concreto nelle ultime settimane: "Un mese fa c'era stato un timido approccio da parte del direttore - le parole del calciatore -, ma era ancora presto per il mercato, c'era molto tempo. Un mese fa, quando venni a Napoli a giocare con l'Inter, non mi aspettavo di essere qui".

Anche perché due anni fa, lo stesso Politano fu ad un passo dal vestire la maglia azzurra, prima che la trattativa tra i partenopei e ilsaltasse all'ultimo istante. Lo stesso attaccante racconta i retroscena di quell'approdo sfumato, smentendo il no al Napoli: "Non ho mai rifiutato il Napoli, è sempre stata una piazza di mio gradimento. In quell'occasione con il Sassuolo c'erano problemi con dei documenti che non sto qui a sottolineare. Due anni dopo sono contento di essere arrivato".

Dal passato al futuro con gli obiettivi personali e di squadra: "Il mio obiettivo è tornare a giocare a grandi livelli e Napoli può permettermi di farlo. Lo scorso anno ho fatto bene con l'Inter, devo tornare a fare come l'anno scorso.