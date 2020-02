JUVENTUS BONUCCI DYBALA / Leonardo Bonucci ha raccontato a 'Sky' alcuni retroscena relativi alla sfida di novembre contro l'Atletico Madrid ed in particolare del gol di Paulo Dybala. Il difensore bianconero, in un estratto dell'intervista che andrà in onda venerdì sera, racconta: "Per loro era un precedente negativo entrare dentro il nostro stadio.

Da subito abbiamo approcciato la partita in maniera tosta, sapendo che quando scendi in campo con questa maglia giochi per vincere, sempre, anche quando hai già raggiunto i tuoi obiettivi. Abbiamo iniziato bene e poi trovato questa perla di Dybala, ha trovato un angolino meraviglioso da posizione quasi impossibile".

Proprio sul calcio di punizione, Bonucci svela cosa ha detto a Dybala prima che calciasse: "Ero davanti ad Oblak, gli ho fatto segno di tirare forte perché gli ero davanti e non ero in fuorigioco. Il portiere non poteva vederla: gli ho detto "tira più forte che puoi", ma non pensavo tirasse in quel modo".